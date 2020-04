Premium Fund: Mousetrap Games stworzy grę na licencji serialu 'Kosmiczny wykop'



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Mousetrap Games (MTG) - spółka zależna Premium Fund (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen) - podpisała z Orange Studio Animacji podstawowe założenia (term sheet) do umowy o stworzenie gry w oparciu o licencję serialu "Kosmiczny wykop", podał Premium Fund.

Jednym z jego głównych bohaterów jest animowana postać wzorowana na rzeczywistym wizerunku Roberta Lewandowskiego, poinformowano.

Celem podpisanego przez spółki term sheet jest uregulowanie zasad dalszej współpracy prowadzącej do zawarcia umowy, na mocy której Orange udzieli Mousetrap Games prawa do stworzenia i wydania jednej gry w zamian za wynagrodzenie obliczone jako ustalona część zysków pochodzących z jej komercjalizacji, wyjaśniono.

Term sheet stanowi zestawienie podstawowych warunków do planowanej umowy, której celem będzie określenie m.in. warunków udzielenia przez Orange licencji na prawa do produkcji, promocji, reklamy i eksploatacji serialu "Kosmiczny wykop" (w tym gier komputerowych) na rzecz MTG, obowiązków stron w zakresie realizacji gry, zasad obliczania wynagrodzenia z tytułu licencji oraz kamieni milowych związanych z realizacją gry, wymieniono.

"Produkcja gry opartej na wizerunku postaci z kreskówki, gdzie głównym bohaterem jest Robert Lewandowski to świetna przygoda dla naszych game designerów, ale również duże wyzwanie i odpowiedzialność, bo dzieci są bardzo przywiązane do postaci swojego bohatera" - powiedział prezes Premium Fund i CEO Mousetrap Games Edward Mężyk, cytowany w komunikacie.

"Na tym etapie mogę zdradzić tylko to, że wspólnie z producentami serialu zdecydowaliśmy się na grę karcianą. Wierzę, że taktyczna rozgrywka odda ducha piłkarskiego meczu i pozwoli graczowi poczuć się niczym prawdziwy trener galaktycznej drużyny piłkarskiej. Gracze będą mogli kolekcjonować karty piłkarzy o unikalnych zdolnościach, aby następnie wymyślać niebanalne strategie. Liczba możliwości jest niemal nieskończona" - dodał Mężyk.

Zadaniem MTG będzie produkcja, promocja oraz dystrybucja gry. Z kolei zadaniem Orange będzie przede wszystkim stworzenie dwóch sezonów serialu "Kosmiczny wykop", dołożenie starań mających na celu zapewnienie najszerszej możliwej emisji tego serialu na świecie, udzielenie MTG licencji niezbędnej do produkcji, wydania, dystrybucji i promocji gry, przekazanie MTG materiałów (graficznych i innych) wytworzonych na potrzeby serialu "Kosmiczny wykop" oraz zapewnienie wsparcia marketingowego przy promocji gry, podano również.

Premium Fund (w trakcie zmiany nazwy na Oxygen) zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2010 roku. W kwietniu 2019 r. w akcjonariacie spółki pojawili się January Ciszewski oraz Artur Górski, którzy w niedalekiej przeszłości doprowadzili do połączenia spółek Laser-Med oraz One More Level.

(ISBnews)