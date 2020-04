Selvita: Okres strategii 2020-2023 raczej bez dywidendy, potem wypłaty regularne



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity ocenia, że w okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 raczej nie będzie wypłacać dywidendy, za to dzięki inwestycjom i rozwojowi stanie się regularną spółką dywidendową w przyszłości, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

"Trzeba się liczyć z tym, że w tym okresie spółka raczej nie będzie wypłacała dywidendy. To będzie okres, gdzie zatrzymanie gotówki da większy efekt dla inwestorów niż dywidenda. Ale to tylko kwestia czasu, gdy firma będzie miała politykę dywidendową i będzie regularnie dzielić się zyskiem" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)