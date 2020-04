Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące aktualizacji priorytetowych celów rozwojowych Grupy Orlen, biuro prasowe PKN Orlen przypomniało, że obowiązującą tam strategią jest dokument z grudnia 2018 r.

"W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęliśmy prace nad nową długoterminową strategią, która będzie miała perspektywę do 2030 r. Obejmie potencjalnie nowe obszary rozwoju PKN Orlen, a także wszystkie obecne segmenty biznesowe, które już dziś są elementem naszej strategii, w tym budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o energetykę niskoemisyjną, m.in. rozwój morskich elektrowni wiatrowych czy dostosowywanie stacji Orlen do sprzedaży paliw alternatywnych" - poinformował PAP płocki koncern.

"Zakończenie prac nad nową strategią planujemy w drugiej połowie 2020 r." - dodał PKN Orlen. Jak zapowiedział, spółka opublikuje wówczas "główne kierunki i cele rozwoju Grupy na kolejne lata".

PKN Orlen zwrócił uwagę, że "Grupa Orlen, jak i cała branża paliwowa oraz energetyczna, stoi przed szeregiem wyzwań, związanych ze zmianami demograficznymi, technologicznymi, klimatycznymi i regulacyjnymi". "Wyzwania te traktujemy jako szansę na rozwój i transformację biznesu w kierunku budowy koncernu multienergetycznego" - oświadczył płocki koncern.

PKN Orlen zapewnił przy tym, iż "przygląda się uważnie m.in. trendowi produkcji coraz bardziej ekologicznych paliw - biopaliwa, paliwa z recyklingu, rozwojowi nowej mobilności - w tym napędy alternatywne, m.in. zasilane z Odnawialnych Źródeł Energii, gospodarce obiegu zamkniętego - innowacyjne tworzywa z odzysku czy cyfryzacji produkcji - automatyzacja i digitalizacja".

W grudniu 2018 r. PKN Orlen opublikował główne kierunki rozwoju Grupy Orlen na lata 2019-22. W zaktualizowanej wówczas strategii płockiego koncernu przyjęto m.in.: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream (rafineria, petrochemia, energetyka - PAP), a także konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia.

PKN Orlen to największy obecnie podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. W czwartek płocki koncern ogłosił nabycie 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Tym samym, jak podkreślił płocki koncern, formalnie stał się on właścicielem gdańskiej firmy. Cena nabytych akcji wyniosła ok. 2,77 mld zł.

W ostatnim czasie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił, że podobnie jak w przypadku Grupy Energa, liczy także na ostateczną, pozytywną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie kolejnego przejęcia, tym razem gdańskiej Grupy Lotos. "Te procesy pozwolą stworzyć firmę, która będzie odporna na wahania makroekonomiczne, firmę, która będzie miała duże możliwości inwestycyjne” – stwierdził Obajtek, odnosząc się do planów płockiego koncernu.

I dodał: „Po tych wszystkich połączeniach, które planujemy zrobić powstanie spółka, która będzie miała odpowiednie podłoże, odpowiednią poduszkę finansową, stworzy odpowiedni proces optymalizacji i wyzwoli odpowiednie środki by inwestować właśnie tu, w Polsce". Według płockiego koncernu, jego celem jest budowa multienergetycznego koncernu.

Prezes PKN Orlen wskazywał niedawno, iż realizacja tego projektu jest konieczna, gdyż – jak zauważył - "dzisiaj jesteśmy w gospodarce globalnej, musimy konkurować z globalnymi koncernami”, a „gospodarce jest potrzebny narodowy kapitał". Przekonywał, iż "nie ma silnej gospodarki bez silnego koncernu, bez koncernu, który przy połączeniu uzyska tę wartość dodaną, który zoptymalizuje swoje koszty, który przerzuci środki finansowe na dużego rodzaju inwestycje". "To właśnie takie koncerny muszą realizować pewne zadania, politykę energetyczną kraju, muszą realizować transformację energetyczną naszego kraju" – argumentował m.in. Obajtek. (PAP)