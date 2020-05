„Nastroje na rynkach są słabe. Inwestorzy widzą ryzyko powiększenia się napięć w geopolityce pomiędzy USA a Chinami i obawiają się materializacji wprowadzenia ceł. W takim środowisku spodziewam się w najbliższym czasie poruszania się eurozłotego na podwyższonym poziomie, w przedziale 4,55-4,57” - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

W jej ocenie dużo zależy od nastrojów na rynkach globalnych, choć inwestorzy biorą pod uwagę również czynniki lokalne.

Markit podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu dla Polski w kwietniu wyniósł 31,9 pkt. wobec 42,4 pkt. w marcu, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał 34,7 pkt.

Kwietniowy odczyt okazał się najgorszy dla polskich producentów w historii badań PMI, tj. od czerwca 1998. Informacja nie doprowadziła jednak do istotnych zmian w notowaniach EUR/PLN.

„Odczyt pokazał, że źle się dzieje w przemyśle i można spodziewać się, że PMI usługowy będzie jeszcze gorszy. To zapowiada głęboką recesję w gospodarce w drugim kwartale i spadek PKB w całym 2020 roku” – oceniła Monika Kurtek.

„W przypadku eurodolara głównym czynnikiem wpływającym na kurs będzie to, w jakim kierunku rozwiną się napięcia geopolityczne amerykańsko-chińskie. Jeżeli dojdzie do stopniowego uspokojenia sytuacji, to zakładałabym, że zobaczymy EUR/USD w okolicach 1,0800-1,0850. W przeciwnym razie eurodolar podąży w kierunku 1,10” – przewiduje ekspertka.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego zmiany rentowności były zróżnicowane. Minimalnemu wzrostowi na długim końcu krzywej towarzyszył kilkupunktowy spadek na krótkim końcu.

„Słabe nastroje na świecie przekładają się na rynek długu skarbowego. Na najdłuższym tenorze mieliśmy wzrosty, podobnie zresztą jak na niemieckim bundzie. Wyraźne spadki wystąpiły na krótkim końcu, ale to mogło być związane z poszukiwaniem płynności przez inwestorów” – powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Według niej rentowność na dłuższych tenorach (5-letnim i 10-letnim) utrzyma obecne poziomy, zaś na krótkim końcu może minimalnie spaść (w kierunku 0,45 proc.).

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,637 proc. (-0,5 pb), a niemieckich -0,543 proc. (+4,3 pb).

poniedziałek poniedziałek czwartek 15.23 10.24 15.55 EUR/PLN 4,5666 4,5514 4,5380 USD/PLN 4,1790 4,1636 4,1854 CHF/PLN 4,3290 4,3166 4,2961 EUR/USD 1,0928 1,0931 1,0843 PS0422 0,50 0,55 0,56 DS0725 1,01 1,00 1,02 DS1029 1,51 1,48 1,50

