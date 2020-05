LPP ukończyło nowy biurowiec w Krakowie, z biurami projektowymi House i Mohito



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - LPP zakończyło budowę swojego nowego biurowca w Krakowie, w którym znajdują się biura projektowe marek House oraz Mohito, podała spółka.

"Potrzebowaliśmy bardziej elastycznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb naszych krakowskich zespołów. Wiedzieliśmy, że nasza dotychczasowa infrastruktura biurowa, z racji istniejących tam rozwiązań, nie daje możliwości wprowadzenia jakichkolwiek dodatkowych udogodnień, dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć prace koncepcyjno-projektowe nad nową siedzibą. Finalnie osiągnęliśmy efekt odpowiadający na wysublimowane potrzeby zespołów dwóch modowych brandów Mohito oraz House. W ciągu niemal dwóch lat powstał nowoczesny budynek zaprojektowany dla prawie 400 osób. Z uwagi na obecną sytuację, dziś jeszcze nie wszyscy mogą się cieszyć jego udogodnieniami, bo gros osób pracuje zdalnie, ale technicznie jesteśmy gotowi na powitanie wszystkich pracowników" - powiedział dyrektor ds. administracyjno-technicznych LPP Łukasz Piwoński, cytowany w komunikacie.

Biurowiec o całkowitej powierzchni 9 tys. m2 to budynek trzykondygnacyjny, który pomimo aktualnej sytuacji i wstrzymania przez spółkę większości inwestycji, w tym m.in. rozbudowy centrali w Gdańsku, został dokończony z racji zaawansowanego etapu budowy. Za prace budowlano-montażowe odpowiedzialna była lokalna firma Re-Bau, której już po roku od rozpoczęcia działań udało się zakończyć I etap inwestycji, podano także.

"Spółce zależało na stworzeniu siedziby, która będzie zarówno komfortowa dla pracowników, jak i energooszczędna. W tym celu zdecydowano się na system BMS (ang. Building Management System), który zarządza automatyką budynku. Odpowiada on przede wszystkim za redukcję energochłonności zastosowanych rozwiązań, utrzymując jednocześnie komfort cieplny wnętrz. W tym celu zastosowano m.in. system rekuperacji powietrza, poprzez który ciepło w budynku jest odzyskiwane z powietrza wywiewanego, zmniejszając zapotrzebowanie na energię, zapewnia filtrację pomieszczeń z zanieczyszczeń oraz kurzu, zostawiając w nich świeże powietrze. Dodatkowo, centrale wentylacyjne wyposażone są w najwyższej jakości filtry, zatrzymujące cząstki PM2.5 oraz PM10, a także komory z lampami UV likwidujące drobnoustroje. W oknach zastosowano szkło niskoemisyjne - popularne w zielonym budownictwie, a podłogi wyłożono antyalergiczną wykładziną. To wszystko w połączeniu z maksymalnie wykorzystanym potencjałem światła dziennego i żywą roślinnością zrealizowano z myślą o komforcie pracowników" - czytamy dalej.

Dzięki strefom workshopowym, gdzie połączono stanowiska projektowe z aranżacją salonów, każdy zespół ma szansę testować swoje pomysły w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, w których potem zakupów dokonują klienci. Natomiast w miejsce dotychczasowego budynku magazynowego, planowane jest także wybudowanie sklepu wzorcowego typu "pilot store", który będzie dodatkową przestrzenią do testowania koncepcji projektowych, podano także.

Podobnie jak w gdańskiej centrali LPP, również krakowską siedzibę wyposażono w budki telefoniczne o podwyższonym współczynniku pochłaniania dźwięku, co pozwala na komfortowe przeprowadzanie rozmów. Całość uzupełnia prawie 300-metrowa jadalnia, z pełną ofertą gastronomiczną oraz wydzieloną strefą kawiarnianą, wskazano też w materiale.

"W trosce o well-being pracowników, wzięto pod uwagę także ich liczne sportowe pasje. W tym celu zewnętrzną przestrzeń obiektu uzupełniają nie tylko ławki do towarzyskich rozmów, ale także mini siłownia czy boisko do koszykówki, które powstało nieopodal wcześniej już istniejącego boiska do siatkówki plażowej. W najbliższym czasie pojawi się również stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast po powrocie wszystkich do stacjonarnego trybu pracy, planowane jest także ogłoszenie konkursu wśród pracowników na nazwę nowego budynku. Podobnie postąpiono w przypadku gdańskiej centrali spółki, gdzie pracownicy wspólnie zadecydowali o nazwaniu centrali na Łąkowej Fashion Lab" - czytamy także.

Projekt rozbudowy krakowskiego oddziału LPP, znajdującego się przy ulicy Bagrowej, rozpoczął się w marcu 2016 roku.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)