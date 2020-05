Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK podała we wtorek, że do wymiany torów użyta została maszyna o długości ponad 500 m. „Pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej ułożył 13 km nowych torów. Dzięki wykorzystaniu maszyny i automatyzacji robót, wykonawca skrócił czas wymiany. Samojezdna maszyna, o długości ponad 500 m, stanowi zestaw mechanizmów, m.in. suwnic, które zabierają stare szyny i podkłady, a w ich miejsce transportują nowe elementy. Automatycznie układany jest tor. Obsługuje ją 15-osobowy zespół” – wyjaśniła.

Głowacka poinformowała również, że we fragmencie tej linii od Bronowa do Pierśćca koło Skoczowa, do robót wykorzystywana jest oczyszczarka tłucznia. „Ta maszyna zapewnia odpowiedni stan podtorza: czyści tzw. podsypkę - tłuczeń. Dzięki temu uzyskiwane jest m.in. dobre odprowadzanie wody i wymagana jakość toru, a w efekcie podróże zgodne z rozkładem jazdy” – dodała.

Przedstawicielka PKP PLK podała, że roboty na liniach kolejowych, które prowadzą do Wisły Głębiec i Cieszyna rozpoczęły się w połowie marca br. i przebiegają zgodnie z planem. Inwestor i wykonawcy stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii Covid-19.

„Na linii z Chybia w stronę Skoczowa, w stacjach Pierściec i Skoczów, usunięto już stare tory i element sieci trakcyjnej. Podobne prace wykonano od Goleszowa w stronę Cieszyna. Przygotowywane do przebudowy są stare perony na przystankach: Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Mnisztwo, który zmieni nazwę na Cieszyn Uniwersytet, oraz Chybie Mnich i Zaborze. Rozpoczęto prace przy obiektach inżynieryjnych między Goleszowem a Cieszynem oraz na szlaku Bronów – Skoczów, m.in. przy moście na Wiśle w Skoczowie” – podała Głowacka.

Dodała też, że linia od Skoczowa do Wisły Głębiec będzie przebudowywana w 2021 r. „Aby sprawnie prowadzić prace, wykonawca zgromadził już materiały. Przygotowany jest m.in. tłuczeń na stacji Pierściec oraz kilkanaście tysięcy podkładów strunobetonowych na stacjach Chybie i Goleszów” – wskazała.

Głowacka podała, że efektem inwestycji będzie poprawa kolejowego połączenia południa Polski z Beskidem Śląskim. „Z Katowic do Wisły Głębiec dojedziemy w ok. 1 godz. 40 min, to o ponad pół godziny szybciej niż obecnie. Składy pasażerskie przyspieszą z 20-30 km na godz. do 80-120 km na godz. Przywrócone zostanie połączenie z Goleszowa do Cieszyna. Zwiększy się przepustowość linii, a więc trasą będzie mogło kursować więcej pociągów” – podkreśliła.

W sumie inwestycja obejmuje m.in. wymianę prawie 52 km torów. Przebudowane zostaną perony na siedmiu stacjach, m.in. w Skoczowie, Goleszowie, Cieszynie, Ustroniu i Wiśle Uzdrowisko, a także na 10 przystankach. „Wszystkie zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się” – powiedziała Głowacka.

W Skoczowie powstanie Lokalne Centrum Sterowania wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa na 81 przejazdach kolejowo-drogowych.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2021 r. Wartość inwestycji to prawie 460 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. (PAP)

autor: Marek Szafrański