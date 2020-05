BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie zysku za IV kw. do kapitału Tier I



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku jednostkowego zysku netto oraz włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I skonsolidowanego zysku netto skonsolidowanego, wypracowanego w IV kwartale 2019 roku, podał bank.

"Bank w dniu 5 maja 2020 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na włączenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku zysku netto jednostkowego wypracowanego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 107 290 717,58 zł oraz decyzję o wyrażeniu zgody na włączenie do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I zysku netto skonsolidowanego (konsolidacja ostrożnościowa) wypracowanego w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 113 242 422,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Bank podkreślił, że zaliczenie zysku netto czwartego kwartału 2019 r. do kapitału podstawowego Tier 1 banku pozwoli na poprawę jednostkowych i skonsolidowanych współczynników kapitału podstawowego Tier I (CET I) i współczynników kapitału Tier I o 0,14 pkt proc. oraz łącznego jednostkowego i skonsolidowanego współczynnika kapitałowego o 0,13 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 31 grudnia 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)