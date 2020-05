Borys z PFR: Subwencje w ramach tarczy fin. dostało 42 tys. firm w 1. tygodniu



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało 42 tys. mikro, małym i średnim firm w pierwszym tygodniu rządowego programu, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Na konta tych firm trafiło już 8,7 mld zł, które chronią miejsca pracy blisko 0,5 mln pracowników, dodał.

"Mocny start #TarczaFinansowaPFR. W pierwszym tygodniu rządowego programu udzieliliśmy subwencji aż 42 tys. mikro, małym i średnim firm poszkodowanym #COVID19. Na ich konta trafiło już 8,7 mld zł, które chronią miejsca pracy blisko 0,5 mln pracowników" - napisał Borys na swoim profilu na Twitterze.

"Po pierwszym tygodniu #TarczaFinansowaPFR średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł oraz 690 tys zł dla MSP. Średni czas od złożenia poprawnego wniosku o subwencje do jej wypłaty wynosi ok 24 godzin. Średni spadek przychodów beneficjentów na skutek #COVID19 to ok 50%" - dodał.

Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.

(ISBnews)