Elektrotim zredukował zatrudnienie, na dziś nie planuje dalszych zwolnień



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrotim zredukował zatrudnienie do 311 osób z 356 i na razie nie widzi potrzeby dalszej redukcji zatrudnienia w związku z sytuacją na rynku, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Diakuna.

"Jak w każdej organizacji. mieliśmy pewną nadwyżkę pracowników. Zmniejszyliśmy zatrudnienie w Elektrotimie z 356 osób do 311 według stanu na 2 maja. Czy będziemy dalej zwalniać - zobaczymy" - powiedział Diakun podczas telekonferencji.

Wskazał, że obecnie spółka wciąż realizuje dużo zamówień.

"Na dziś to raczej brakuje nam ludzi, niż jest za dużo. Pomysły niektórych menadżerów, żeby szybko zwalniać, bo potem się szybko zatrudni, nie zawsze są racjonalne" - dodał prezes.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)