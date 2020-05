PKN Orlen: Sieć stacji ładowania e-aut wzrosła do 43 obiektów



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Dzięki uruchomieniu 4 nowych, szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Katowicach, Łodzi i Kobylnicy, sieć ładowarek PKN Orlen wzrosła do 43 obiektów, podał koncern. Uruchomienie kolejnych stacji ładowania planowane jest w najbliższym czasie.

PKN Orlen udostępnił również aplikację Orlen Charge dla posiadaczy samochodów elektrycznych, dzięki której można m.in. znaleźć najbliższą stację ładowania czy też sprawdzić, które złącza są aktualnie dostępne, poinformowano.

"Elektromobilność jest prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki. PKN Orlen widzi przyszłość w paliwach alternatywnych, dlatego konsekwentnie realizujemy projekt budowy infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na temat niskoemisyjnego transportu" - powiedział dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. Energetyki Jarosław Dybowski, cytowany w komunikacie.

Od poniedziałku 11 maja 2020 r. stacje stopniowo będą wymagały rejestracji klienta w aplikacji w celu ich użycia. Na tym etapie, ładowanie pozostaje bezpłatne, zastrzeżono.

PKN Orlen zapowiedział jednak, że niebawem zostanie przedstawiona komercyjna oferta ładowania samochodów.

Na polskich stacjach koncernu funkcjonują obecnie 43 stacje szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW, a kolejne są w fazie realizacji. Najnowsze 4 ładowarki zostały uruchomione w Katowicach, Łodzi i Kobylnicy. Ładowarki zainstalowane na stacjach Grupy Orlen wyposażone są w złącza DC tj. CHAdeMO, CCS a także AC Typ 2, obsługujące wszystkie typy samochodów elektrycznych dostępnych na świecie, wynika także z komunikatu.

Na rynku czeskim, gdzie infrastruktura powstaje we współpracy z Grupą CEZ i E.ON, ładowarki działają obecnie na 21 stacjach Benzina. Ponadto, w Polsce, Niemczech i Czechach funkcjonuje sześć tzw. superchargerów, czyli stacji ładowania obsługujących wyłącznie samochody Tesla, zrealizowanych we współpracy z amerykańskim producentem.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)