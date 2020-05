Łączna wartość dwóch projektów realizowanych przez spółkę zależną PGE Dystrybucja wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł.



"Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych dwóch projektów PGE Dystrybucja, poprawimy niezawodność dostawy energii elektrycznej do odbiorców na terenie województwa łódzkiego. Co więcej, ich realizacja pozwoli na bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej. Musimy pamiętać, że bez inwestycji w infrastrukturę sieciową, nie byłby możliwy szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, które mogą być współfinansowane w ramach programu 'Mój Prąd'" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.



"Realizujemy inwestycje mające na celu zwiększanie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym na wszystkich polach działania Grupy PGE. Jednym z kierunków rozwoju OZE są inwestycje w infrastrukturę należącą do PGE Dystrybucja. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad 20 mln zł, szczególnie w tej wymagającej sytuacji gospodarczej, z jaką obecnie mamy do czynienia, stanowi istotne wsparcie dla zwiększenia możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych na terenie województwa łódzkiego" - skomentował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.



W ramach działania 1.1.2 pod nazwą "Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zrealizowane zostaną następujące projekty:



- Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja stacji 110/15kV Wieluń w celu zapewnienia przyłączania OZE - wartość inwestycji wyniesie 15 598 030 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 9 117 716 zł.



- Modernizacja stacji 110/15kV RPZ Ruda - rozbudowa rozdzielni 110kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączania OZE - wartość inwestycji wyniesie 18 540 180 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 11 127 964 zł.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.