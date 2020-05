Citi Handlowy umożliwił otwarcie konta z wykorzystaniem biometrii



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Citi Handlowy wprowadził możliwość otwarcia konta osobistego z wykorzystaniem biometrii. Tym samym jest obecnie jedynym bankiem na polskim rynku, który umożliwia nowym klientom w pełni zdalne i zautomatyzowane otwarcie trzech podstawowych produktów bankowych: karty kredytowej, pożyczki gotówkowej i konta osobistego, podał bank.

"Proces aplikowania z użyciem zdalnej weryfikacji tożsamości za pomocą biometrii twarzy (zdjęcie dowodu, zdjęcie twarzy klienta) został zaprojektowany z myślą o klientach, którzy chcą samodzielnie, online otworzyć konto osobiste w Citi Handlowy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom czas od złożenia wniosku do otwarcia konta skraca się nawet do 10 minut i 3 prostych kroków: wypełnienia wniosku na komputerze lub na telefonie komórkowym; potwierdzenia tożsamości na telefonie komórkowym przy użyciu linka otrzymanego w wiadomości SMS, kierującego na stronę identyfikacji tożsamości na podstawie zdjęcia dowodu osobistego oraz zdjęcia twarzy (selfie); akceptacji dokumentów przy użyciu kodu SMS otrzymanego na telefon komórkowy" - czytamy w komunikacie.

"Otwarcie konta 'przez selfie' w Citi Handlowy nie wymaga pobierania aplikacji banku. Formularz wniosku o konto jest dostępny na stronie internetowej banku. Proces nie wymaga wizyty kuriera, przekazywania danych niezbędnych do otwarcia konta przez telefon pracownikowi banku ani dodatkowej autoryzacji z wykorzystaniem wideokonferencji. Wszystkie dokumenty są przekazywane klientowi w formie elektronicznej w wiadomości e-mail.

W sierpniu ub. roku, jako pierwszy bank na rynku, Citi Handlowy wdrożył biometryczny proces kredytowy, który umożliwia zdalne aplikowanie o kartę kredytową oraz pożyczkę gotówkową.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)