Erbud ma portfel wart 1 495 mln zł na 2020, spodziewa się podobnych wyników r: r



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Grupa Erbud zgromadziła rekordowy portfel zleceń w wysokości 2 554 mln zł na koniec marca br., z czego 1 495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1 059 mln zł na dalsze lata (2021-2023), podała spółka. Zarząd spodziewa się podobnych r/r przychodów i wyników finansowych w 2020 r.

Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40%. Grupa niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 211,1 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki (50 mln zł więcej niż na koniec 2019 roku) oraz bezpieczny poziom zadłużenia netto, które wyniosło 12,2 mln zł wobec 26,6 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Patrzymy na ten rok ze spokojem, bo mamy rekordowej wielkości portfel zleceń i spodziewamy się podobnych przychodów i wyników finansowych, jak w 2019 roku. Wszystko wskazuje też na to, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie zagrozi pracom budowlanym. Dzięki wdrożonym procedurom bezpieczeństwa oraz zdyscyplinowaniu naszego zespołu wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. 20 kwietnia wróciliśmy do pracy w Belgii, gdzie z powodu decyzji zleceniodawców na miesiąc wstrzymaliśmy prace. Ten przestój powinniśmy odrobić w lipcu" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2020 r. Erbud miał ok. 440 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)