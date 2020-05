Photon Energy planuje przeniesienie notowań na główne rynki GPW i w Pradze



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Photon Energy planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy w Pradze odpowiednio z NewConnect oraz praskiego rynku alternatywnego, podała spółka. Docelowo chce być też notowany na giełdzie we Frankfurcie.

"Spółka zamierza wprowadzić cały wyemitowany kapitał zakładowy do obrotu na obu głównych rynkach. Zmiana rynków nie będzie wiązała się z ofertą nowych lub istniejących akcji" - czytamy w komunikacie.

Akcje Photon Energy będą następnie notowane na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, w celu umożliwienia inwestorom ze strefy euro obrotu akcjami spółki bez ryzyka walutowego, podano także.

Do przeniesienia notowań dojdzie po podjęciu odpowiednich uchwał przez walne zgromadzenie spółki.

"Jeśli walne zgromadzenie wyrazi zgodę na przeniesienie notowań na główne rynki GPW i giełdy w Pradze, spółka przygotuje prospekt z tym związany, który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez właściwe organy nadzoru" - czytamy dalej.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na NewConnect (od 2013 r.), a także na giełdzie w Pradze.

(ISBnews)