Do dyskusji na temat demokracji i technologii, które kształtują naszą obecną i przyszłą rzeczywistość zaproszono osoby, dzięki którym dowiemy się jak COVID-19 wpływa na to co dzieje się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jaką odpowiedź na epidemię mają aktywiści i aktywistki z różnych zakątków świata i naszego regionu? I wreszcie, co możemy zrobić, by najgorszym powikłaniem po wirusie nie było zdeformowanie demokracji? Ponadto, przyjrzymy się wspólnie temu, czy rzeczywiście obecny kryzys przyczynił się do wzmocnienia przekonania, że dane i informacja to podstawa budowania zaufania i skutecznych metod radzenia sobie w czasach kryzysu. Zastanowimy się co można zrobić dla pracowników/c i rynku pracy, który już przeobrażał się pod wpływem technologii, a obecnie zmaga się z ogromnymi wyzwaniami.