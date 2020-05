W ramach znoszenia restrykcji związanych z epidemią od najbliższego poniedziałku ma zostać przywrócona m.in. działalność gastronomiczna w ogródkach na zewnątrz lokali.

"Nawet najbardziej ścisłe nakazy i zakazy nie zastąpią zdrowego rozsądku. Jeżeli ktoś chce pójść do restauracji, to powinien to robić w gronie najbliższych, z którymi i tak ma na co dzień kontakt" – powiedział w czwartek Cieszyński.

Pytany o wytyczne dla lokali i o ewentualne kontrole, czy osoby przebywające razem w lokalu gastronomicznym to mieszkańcy tego samego gospodarstwa domowego, wiceminister odparł: "Nie sądzę, żeby do tego doszło. Obowiązuje przede wszystkim zdrowy rozsądek".

Od 18 maja mają być ponownie otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Działalność gastronomiczna zostanie przywrócona pod warunkiem, że będzie się ona odbywać jedynie na zewnątrz. Resort zdrowia podkreśla, że nadal obowiązują określone zasady sanitarne, jak zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa.

