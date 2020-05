Selena FM: Marek Tomanek został powołany na członka zarządu ds. operacyjnych



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Selenu FM podjęła powołała do zarządu Marka Tomanka i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych (COO), podała spółka.

"Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu Seleny. Przede mną nowe wyzwania. Chciałbym jak najszybciej zrozumieć nowy dla mnie biznes i poznać ludzi, z którymi będę współpracował. Mam w planie odwiedzenie zakładów produkcyjnych, zapoznanie się z technologią i procesami - tak, abym jak najszybciej stał się partnerem dla całego zespołu. Cenię sobie dobrą współpracę i pracę zespołową. W centrum wszystkiego, co robię, stawiam klienta, bezpieczeństwo oraz etyczne prowadzenie biznesu. Mam nadzieję, że swoją wiedzę operacyjną z branży automotive będę mógł wykorzystać w wielu obszarach operacyjnych w całej Grupie Selena" - powiedział Tomanek, cytowany w komunikacie.

Marek Tomanek jest absolwentem Executive MBA University of Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Studiował również w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach i na studiach podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 2008-2020 związany był z Eaton Corporation. Pracował na różnych stanowiskach powiązanych z działalnością operacyjną. W latach 2002-2008 pracował dla Valeo na stanowisku kierownika ds. lean production system. Został certyfikowanym trenerem systemu produkcyjnego Valeo w obszarze szczupłego systemu produkcyjnego. W latach 1998-2002 pracował w Ford Polska w Płońsku i Vistula S.A. w Krakowie na stanowiskach specjalisty i kierownika, gdzie zajmował się planowaniem produkcji, zmianami inżynieryjnymi, logistyką dostaw części produkcyjnych, centralizacją magazynów, zakupami, programami oszczędnościowymi i jakością.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)