Erbud: To dobry moment na rozważenie akwizycji w Niemczech



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Erbud bardzo pozytywnie ocenia efekty działalności w Niemczech w I kw. 2020 r. i uważa, że to dobry moment na rozważenie akwizycji w działalności serwisowej na tamtejszym rynku. Pozwala na to dobra pozycja gotówkowa spółki, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

"Dzisiaj firmy niemieckie dają świetne wyniki. Rozważamy różne możliwości, np. przeniesienie części pracowników do Niemiec. Mamy tam sprawdzonych zleceniodawców, którzy muszą i będą inwestować. W Niemczech nie mieliśmy żadnego przestoju, zleceń przybywa. W ogóle Niemcy się świetnie zachowali jako państwo w związku z pandemią" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"Teraz możemy zacząć rozważać następne możliwości rozwoju w Niemczech. Myślimy zarówno o rozwoju organicznym, jak i może przejęciu. O ewentualnej akwizycji myślimy raczej pod kątem działalności serwisowej. Nie doświadczyliśmy załamania przychodów; mamy również na to gotówkę" - dodał.

Poziom gotówki grupy na koniec marca 2020 roku wyniósł 211 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 439,75 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 600,97 mln zł rok wcześniej.

W komunikacie prasowym Erbud podawał, że w Niemczech spółka GWI miała w I kw. 2020 r. 1,5 mln zł zysku, a IVT 2,1 mln zł zysku.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)