Kino Polska TV planuje uruchomić własną platformę VOD



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Gdyby nie koronawirus, zdjęcia do pierwszego "dużego" filmu Kino Polska TV właśnie by się rozpoczynały, poinformował ISBtech prezes Bogusław Kisielewski. Grupa planuje uruchomić własną platformę VOD.

"Ramówki naszych kanałów chcielibyśmy wzmocnić również własnymi filmami. W 2019 roku podjęliśmy decyzję o powrocie na rynek koprodukcji filmowej. Doświadczenia największych światowych graczy pokazują, że własny kontent może budować istotną przewagę konkurencyjną. Niestety, z uwagi na światową pandemię koronawirusa, musieliśmy zamrozić kilka projektów filmowych do czasu, aż biznesowa przyszłość stanie się bardziej klarowna" - powiedział ISBtech Kisielewski.

"Gdyby nie koronawirus, zdjęcia do naszego pierwszego 'dużego' filmu właśnie by się rozpoczynały. Ponadto planujemy uruchomić własną platformę VOD, która będzie ściśle powiązaną z tematyką kanału Kino Polska i, tak samo jak ten kanał, opierała się na sentymencie do polskich filmów. Widzimy niezmiennie duże zainteresowanie polskimi filmami, do czego jako firma istotnie się przyczyniliśmy" - dodał prezes.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech.pl)