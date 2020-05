Wkrótce rząd może omówić plan dla energetyki proponowany przez resort Jacka Sasina.

Problemy górnictwa ciągną w dół wycenę giełdową branży energetycznej. Inwestorzy obawiają się, że za ratowanie nierentownych kopalń znów zapłacą spółki, które albo zostaną zmuszone do dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej, albo wręcz bezpośredniego przejmowania kopalń (teraz własne kopalnie ma tylko Tauron).

– Przygotowujemy de facto dwa równoległe programy. Jeden dotyczy restrukturyzacji energetyki. On praktycznie jest gotowy. Umówiłem się z panem premierem, że w najbliższych dniach zostanie omówiony na rządzie – powiedział DGP Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. – Na teraz mogę powiedzieć tyle, że w tym modelu nie ma pomysłu, by konsolidować górnictwo z energetyką. To są jednak odrębne byty i tak powinno pozostać – dodał. Innym mediom Sasin powiedział, że plan restrukturyzacji energetyki może być przedstawiony w ciągu 2–3 tygodni.

