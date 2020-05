LPP obniżyło planowany capex na r. fin. 2020: 2021 do 400 mln zł



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - LPP obniżyło zakładane nakłady inwestycyjne na rok finansowy 2020/2021 do 400 mln zł z wcześniej zakładanych ok. 1 120 mln zł, podała spółka.

"Łącznie na nasze inwestycje w 2020/21 roku planujemy przeznaczyć 400 mln zł. Na inwestycje związane z siecią sprzedaży w 2020/21 roku zakładamy wydatek 300 mln zł" - czytamy w raporcie rocznym.

Na projekt związany z logistyką w bieżącym roku grupa planuje przeznaczyć kwotę 50 mln zł. Wydatki te dotyczyć będą budowy nowego centrum dystrybucyjnego w Polsce (na terenie gminy Brześć Kujawski) o powierzchni 120 tys. m2. Na cały projekt inwestycyjny LPP przeznaczy łącznie 860 mln zł.

Z kolei na wydatki inwestycyjne związane z IT i e-commerce LPP chce przeznaczyć 50 mln zł.

"Posiadamy pełną zdolność do finansowania realizowanych obecnie i zaplanowanych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków pochodzących z kapitałów własnych, kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Inwestycje w rozbudowę sieci salonów sfinansujemy z własnych środków, natomiast inwestycje w rozbudowę siedziby i centrum dystrybucyjnego sfinansujemy z zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz środków uzyskanych z emisji obligacji" - czytamy dalej.

Zakładany w kolejnych latach capex to 1 340 mln zł w roku finansowym 2021/2022, 850 mln zł w 2022/2023, 2 590 mln zł w 2023/2024.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)