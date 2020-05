Play: Kenbourne oraz Tollerton rozpoczynają sprzedaż do 18 mln akcji spółki



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited rozpoczęły proces przyspieszonej budowy księgi popytu dotyczącej sprzedaży nie więcej niż 18 000 000 akcji Play Communications, podał Play, powołując się na komunikat rynkowy Kenbourne i Tollerton.

"Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investemnst Limited, którzy posiadają odpowiednio 25,42% i 24,66%, czyli razem ok. 50% wszystkich akcji, ogłaszają rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu dotyczącego sprzedaży nie więcej niż 18 000 000 akcji zwykłych spółki Play Communications S.A." - czytamy w komunikacie.

Kenbourne oraz Tollerton rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu akcji zwykłych spółki Play. Kenbourne zamierza sprzedać nie więcej niż 9 000 000 akcji oraz Tollerton zamierza sprzedać nie więcej niż 9 000 000 akcji. Przyśpieszona budowa księgi popytu na akcje spółki obejmie więc łącznie nie więcej niż 18 000 000 akcji, stanowiących nie więcej niż 7,08% kapitału zakładowego spółki i nie więcej niż 7,08% praw głosu w spółce i (w przypadku jej zakończenia) zmniejszy procent posiadanych akcji przez Kenbourne do 21,88% oraz procent posiadanych akcji przez Tollerton do 21,12%, wskazano również.

Oferta jest skierowana wyłącznie do określonych kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, a jej ostateczne warunki zostaną określone w ramach procedury przyspieszonego budowania księgi popytu. Księga popytu zostanie otwarta ze skutkiem natychmiastowym. Przewiduje się, że cena zostanie ogłoszona możliwie najwcześniej po zamknięciu księgi popytu.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)