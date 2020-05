Kino Polska TV miało 4,2 mln zł zysku netto, 20,6 mln zł EBITDA w I kw. 2020



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kino Polska TV odnotowało 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,91 mln zł wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,97 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 41,63 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał tego roku był dla nas bardzo udany, mimo że globalna gospodarka zaczęła już odczuwać pierwsze efekty pandemii koronawirusa. Odnotowaliśmy ponad 12-procentowy wzrost udziału naszych kanałów w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49) w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 roku. Dużym zainteresowaniem widzów cieszyły się nasze kanały filmowo-serialowe, szczególnie Kino Polska, który urósł o ponad 30% rok do roku. Jesteśmy również zadowoleni z wyników reklamowych. Stopklatka zwiększyła przychody o 24% rok do roku, zaś o 15% urósł reklamowo kanał Zoom TV" - powiedział prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

Przychody Grupy Kino Polska TV pochodzą głównie z opłat za emisję kanałów na platformach cyfrowych i w sieciach operatorów kablowych oraz ze sprzedaży czasu reklamowego. W I kw. 2020 r. przychody z emisji stanowiły 54,7% łącznych przychodów grupy i wyniosły 27,3 mln zł (+12,4% r/r). Przychody z reklam stanowiły 34,4% łącznych przychodów grupy i wyniosły 17,2 mln zł (+20,3% r/r). W efekcie wynik EBITDA grupy w I kw. 2020 r. wzrósł o 18,9% i wyniósł 20,6 mln zł (wobec 17,4 mln zł rok wcześniej), zaś skonsolidowany zysk netto sięgnął 4,2 mln zł, co oznacza wzrost o 7,6% r/r, podano w komunikacie.

Pod względem oglądalności I kw. 2020 r. był rekordowy dla całej Grupy Kino Polska TV. Grupa osiągnęła 2,13% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, co stanowi wzrost o 12,1% w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. Kanały grupy zanotowały również w tym

okresie poprawę kilku innych podstawowych wskaźników oglądalności. ATS (średni dzienny czas oglądania) wzrósł o 11,7% r/r, a wskaźnik AMR (średnia liczba widzów w każdej minucie) o 10,7% r/r, podkreślono.

"Nasz model biznesowy jest dosyć odporny na pogorszenie koniunktury w gospodarce. Mamy mocno zdywersyfikowane źródła przychodów, nie jesteśmy w tak dużym stopniu jak inni nadawcy uzależnieni od rynku reklamowego. Przychody z emisji naszych kanałów, które stanowią większość przychodów grupy, są stabilne i bezpieczne, nie notujemy żadnych opóźnień w płatnościach z tego tytułu" - podsumował prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,01 mln zł wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.



(ISBnews)