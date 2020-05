PLL LOT wyrównuje warunki 'postojowego' dla członków personelu lotniczego



Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Większość stewardess i pilotów w Grupie LOT porozumiała się w zakresie nowych warunków płacowych i otrzymają od 2500 do 7200 zł miesięcznie tzw. postojowego, poinformowała spółka w komunikacie. Ze związkowcami, którzy odrzucili porozumienie, rozpoczęte zostaną konsultacje ws. obniżki etatów o 50%.

"Związki zawodowe reprezentujące pozostałych członków personelu latającego odrzuciły dziś propozycję LOT pozwalającą domknąć proces regulacji wynagrodzeń w tej grupie zawodowej. W związku z powyższym związki zawodowe poinformowane zostały o uruchomieniu procesu konsultacji wypowiedzeń zmieniających, obniżających wymiar etatu dla pracowników personelu latającego i pokładowego o 50%" - czytamy w komunikacie

PLL LOT wyliczyły, że porozumienie z LOT zawarło już ok. 1800 stewardess i pilotów. Otrzymają oni od 2500 do 7200 zł miesięcznie swoistego „postojowego".

"Wynagrodzenie będzie wypłacane nawet jeśli nie przepracują w miesiącu ani jednej godziny. Obniżenie wymiaru etatu pozostałym osobom zapewni im porównywalne warunki płacowe" - podano także.

Spółka przypomina, że linie lotnicze zmagają się z największym kryzysem w swojej historii. Według IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) liczba lotów komercyjnych spadła o 90 proc. Branżowi eksperci przewidują, że ruch lotniczy będzie odbudowywany stopniowo, ale ze względu na wciąż zamknięte granice oraz gospodarcze i społeczne skutki pandemii, do normalnego wymiaru wróci dopiero za kilka lat. Dlatego linie lotnicze restrukturyzują koszty zatrudnienia, niejednokrotnie korzystając z grupowych zwolnień personelu.

"W odróżnieniu od wielu linii lotniczych LOT dąży do utrzymania miejsc pracy i gotowości operacyjnej. Dla powodzenia tego planu musi ograniczyć jednak koszty stałe, w tym koszty płacy dla członków załóg i pracowników naziemnych, którzy aktualnie wykonują mniej zadań lub też tymczasowo nie mają żadnych zajęć" - podsumowano.

Polskie Linie Lotnicze LOT miały ponad 10 mln pasażerów w 2019 r. Jedynym udziałowcem PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza.

