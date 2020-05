Instalacja będzie zlokalizowana na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.



Projekt jest pierwszą w Polsce inwestycją funduszu Energy and Infrastructure SME Fund zarządzanego przez litewską grupę inwestycyjną Lords LB Asset Management. DNB Bank Polska w równych częściach współfinansuje ten projekt z EBI oraz dodatkowo udzielił bilateralnie kredytu na obsługę VAT podczas fazy konstrukcyjnej, jednocześnie biorąc na siebie funkcję banku rozliczeniowego, agenta kredytowego i agenta zabezpieczeń w transakcji, podano w komunikacie.



"Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców sektora energii odnawialnej w Polsce, DNB Bank Polska jest w stanie wykorzystać swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur Tomaszewski, cytowany w komunikacie.



"Lords LB Asset Management docenia finansowanie zapewnione przez DNB Bank Polska i Europejski Bank Inwestycyjny. Kredyt ten pozwoli funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund rozwijać działalność niezależnego dostawcy usług energetycznych w Polsce, kładącego większy nacisk na inteligentne systemy zarządzania energią i rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a jednocześnie pozwalają oszczędzać na rachunkach za energię. Poprzez ten projekt chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i wnieść znaczący wkład w przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego" - dodał Domas Kacinskas, członek zarządu Lords LB Asset Management i manager Energy and Infrastructure SME Fund.



Instalacja będzie zlokalizowana w północnej Polsce, na terenie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W jej skład wejdzie 66 niewielkich elektrowni fotowoltaicznych, każda o średniej mocy nominalnej około 1 MW, osiągających łącznie moc 65,6 MW. Farmy są zgrupowane w ośmiu spółkach uczestniczących w projekcie, z których każda składa się z jednej lub więcej pojedynczych elektrowni. Zgodnie z harmonogramem, budowa wszystkich farm zostanie zakończona najpóźniej w III kw. 2020 r.



Łączna oczekiwana ilość energii elektrycznej wszystkich farm wchodzących w skład tego projektu wyniesie w pierwszym roku około 68 000 MWh. Szacuje się, że łączna moc zainstalowana wszystkich elektrowni słonecznych w Polsce na dzień 1 maja 2020 roku osiągnęła około 1,83 GW.



Projekt ma gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który jest finansowym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera), przygotowanego wspólnie przez Komisję Europejską i EBI. Inwestycja będzie zarządzana przez Energy Solar Projekty sp. z o.o. - spółkę zależną funduszu Energy and Infrastructure SME Fund powiązanego z litewską spółką inwestycyjną Lords LB Asset Management.



"Z zadowoleniem przyjmujemy pierwszą inwestycję EBI w projekt związany z energetyką słoneczną w Polsce. Fotowoltaika odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego i jest w wielu krajach dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wprowadzony przez rząd system aukcyjny wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych, co widać na przykładzie litewskiej spółki Lords LB Asset Management. Jest to pierwszy konkretny projekt finansowany przez EBI w ramach zatwierdzonego w 2018 roku kredytu programowego na rzecz energetyki słonecznej w Polsce. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne takie inicjatywy" - wskazała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie instytucji.



DNB Bank Polska S.A. jest obecny w Polsce od 2002 roku. To specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Właścicielem banku jest Grupa DNB - największa norweska grupa finansowa prowadząca działalność w 19 krajach. Jej akcje notowane są na giełdzie w Oslo.



