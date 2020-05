Szef rządu zwrócił uwagę, że od czasu wykrycia w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa minęło niemal trzy miesiące. Jak mówił to nie były łatwe dni, gdyż mamy ponad 20 tys. zachorowań i ponad tysiąc zgonów.

Podkreślił jednocześnie, że rząd te trzy miesiące temu postawił sobie jasne cele. "Bardzo proste do przedstawienia, bardzo trudne do zrealizowania. Ten cel polegał na tym żeby w taki sposób przesunąć falę zachorowań, aby nigdy nie zabrakło łóżek, respiratorów i środków medycznych do leczenia naszych chorych. Ten cel udało się zrealizować. My nie musieliśmy nigdy dokonywać takich dramatycznych wyborów jak Hiszpanie, Francuzi, Szwedzi, Belgowie czy nawet Niemcy i Włosi. Wyborów, które oznaczały, że jedni ludzie mogli przeżyć, mieli szansę na przeżycie, a inni takiej szansy nie mieli" - podkreślił Morawiecki.

"Dzisiaj z całą mocą trzeba podkreślić - te dane, które w najbardziej wyrazisty sposób świadczą o tym, że zapanowaliśmy nad chorobą, pandemią koronawirusa w dużo bardziej sprawny, niż najbardziej bogate kraje, najbogatsze kraje świata, kraje Europy Zachodniej" - dodał premier.

W tym kontekście wskazał na dane dotyczące liczby zgonów na milion mieszkańców. "27 zgonów na milion mieszkańców, w porównaniu do innych krajów, np. Belgii, to jest 30-kilka razy mniej" - mówił szef rządu, wskazując też na Szwecję czy Niemcy.

Tymczasem dziś MZ poinformowało: "Mamy 229 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 22 303. Łącznie zmarło 1025 osób."

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nowe przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (106), wielkopolskiego (58), dolnośląskiego (26), lubelskiego (22), świętokrzyskiego (5), pomorskiego (4), opolskiego (2), zachodniopomorskiego (2), podlaskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), małopolskiego (1).

MZ poinformował także o śmierci jednej zakażonej osoby. To 77-letnia kobieta ze Zgierza. Resort podał, że osoba ta miała choroby współistniejące.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 22 303 osób, z których 1025 zmarło. Do tej pory wyzdrowiało 10 330 osób.