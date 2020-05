Pure Biologics zdecydował o przejściu z NC na rynek główny GPW



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Pure Biologics podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym wymagać będzie zwołania walnego zgromadzenia oraz podjęcia decyzji przez akcjonariuszy spółki, zaznaczono.

"Jednocześnie zarząd zamierza zaproponować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60 000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

O poszczególnych etapach związanych z emisją akcji oraz procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki na rynek regulowany spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących, podano także.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)