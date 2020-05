Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę zysku netto za 2019 r. w wysokości 3 014 tys. i 2 386 tys. z kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5 400 tys. zł, tj. obejmującej 100% zysku netto spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2 386 tys. z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, tj. 2 700 000 akcji" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariuszy ustalili także prawo do dywidendy na dzień 3 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 23 lipca 2020 r.

Rok wcześniej akcjonariusze Maxcomu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,4 mln zł z zysku za 2018 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 2 zł na akcję

Maxcom ma kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest też właścicielem marek Maxton, pod którą sprzedaje głośniki bezprzewodowe, FitGo (marka obejmująca zegarki multimedialne (smartwatche), opaski fitness (smartbandy) oraz hulajnogi elektryczne) oraz ACC+ (akcesoria do smartfonów). Jest również wyłącznym dystrybutorem smartfonów nowej technologii Meizu w Polsce. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)