Agora oczekuje istotnego spadku obrotów i straty operacyjnej w całym 2020 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Grupa Agora w związku z pandemią spodziewa się, że jej przychody istotnie spadną i zanotuje także stratę operacyjną w całym 2020 r., poinformował prezes Bartosz Hojka. Najbardziej negatywnie odczują to takie segmenty, jak: kino, reklama zewnętrzna i radio, a najmniej - internet.

"W opinii zarządu, największy negatywny wpływ pandemii na wyniki grupy będzie widoczny w II kw. Natomiast czynniki, które decydują o tej dynamice są całkowicie poza wpływem Agory i zależą od tempa odmrażania polskiej gospodarki. Według naszych najlepszych przewidywań, tempo spadku negatywnego wpływu w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w II kw. pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego zaostrzenia sytuacji lub ponownego wybuchu pandemii w drugiej połowie 2020 r." - powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

Dodał, że jednym z czynników który zdecyduje o przychodach grupy będzie kondycja reklamy w Polsce.

"Według naszych szacunków, w związku z pandemią i jej skutkami dla polskiej gospodarki reklamodawcy ograniczą swoje wydatki na reklamę towarów i usług o 20-25% w porównaniu z 2019 r. i mówię o całym roku 2020" - powiedział prezes.

Dodał, że związku z obostrzeniami i brakiem nowych premier filmowych, a także na podstawie doświadczeń z innych krajów frekwencja w kinach w Polsce może być niższa nawet o 50% w 2020 roku w porównaniu z 2019 r.

"Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki szacujemy, że w związku z pandemią w całym 2020 roku przychody na poziomie grupy istotnie spadną i zanotujemy stratę operacyjną. Biznesami, które najmocniej negatywnie to odczują, są oczywiście kino, reklama zewnętrzna, a także radio. Najmniejszych negatywnych skutków spodziewamy się w internecie" - dodał prezes.

Prezes podkreślił, że spółka podjęła odpowiednie działania i ich efektem będą oszczędności na poziomie blisko 185 mln zł w II i III kw. 2020 r.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)