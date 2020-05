Orphée ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na NewConnect od 5 czerwca



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośni udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu spółce Orphée z siedzibą w Genewie z dniem 5 czerwca 2020 r., podał regulator.

W grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę.

Wówczas podano, że wzywający zamierza przeprowadzić proces mający na celu wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu zgodnie z art. 91 Ustawy i przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Grupa Kapitałowa Orphée SA składa się z jednostki dominującej Orphée SA z siedzibą w Genewie i jej spółek zależnych. Podstawowym przedmiotem działalności grupy jest sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro.

