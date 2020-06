Getin Holding: Termin przeniesienia własności aktywów ukraińskich to 30 VI



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS, przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Bank Ukraina i LLC New Finance Service (NFS), został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, podał Getin Holding.

"Zarząd Getin Holding [...] zawarł, jako sprzedający, aneksy:

1) do warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank spółka akcyjna z siedzibą we Lwowie, Ukraina podpisanej w dniu 20 grudnia 2019 r. z Dragon Capital Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC z siedzibą w Kijowie, Ukraina, jako brokerem;

2) do warunkowej umowy sprzedaży 100% udziału LLC New Finance Service z siedzibą w Kijowie, Ukraina (NFS, warunkowa umowa sprzedaży NFS), podpisanej w dniu 20 grudnia 2019 r. z Napalor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako kupującym" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie ww. aneksów postanowiono m.in., że przewidziany w warunkowej umowie sprzedaży Idea Banku i warunkowej umowie sprzedaży NFS termin, do którego powinno nastąpić przeniesienie na kupujących własności akcji Idea Bank Ukraina i udziału w NFS został przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

20 grudnia 2019 r. Getin Holding zawarł warunkowe umowy sprzedaży 100% akcji Idea Bank (IB) oraz 100% udziału LLC New Finance Service (NFS) - swych spółek zależnych. Warunkowa umowa sprzedaży IB została zawarta z Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. i osobą fizyczną, jako kupującymi, oraz Dragon Capital LLC jako brokerem. Warunkowa umowa sprzedaży NFS została zawarta z Napalor Holdings Limited, spółką wskazaną przez kupujących. Oczekiwano wówczas, że przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina oraz NFS nastąpi nie później niż do 31 maja 2020 r.

