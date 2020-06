Zarząd Action z Piotrem Bielińskim jako prezesem powołany na kolejną kadencję



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Action w restrukturyzacji powołała zarząd na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 20 lipca br., z Piotrem Bielińskim na stanowisku prezesa, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki Action dokonała wyboru zarządu spółki na kolejną kadencję, obejmującą okres od 20 lipca 2020 roku do 19 lipca 2024 roku. W skład zarządu Action powołani zostali dotychczasowi członkowie zarządu tj.:

- Piotr Bieliński na stanowisko prezesa zarządu,

- Sławomir Harazin na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw handlu i marketingu" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)