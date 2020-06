Jak zaznaczono w komunikacie, Bank Gospodarstwa Krajowego, wraz z innymi instytucjami finansowymi, udzieli kredytu na budowę fabryki polipropylenu w Policach. "To kluczowa inwestycja dla branży chemicznej w Polsce i jedna z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy. Wartość całego projektu to ponad 1,5 mld euro" - przypomniano.

"Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć kolejny ważny projekt Grupy Azoty i pomóc polskiej firmie w budowaniu kluczowej pozycji na rynku chemicznym w Europie" - wskazała prezes Banku Gospodarstwa Kredytowego, Beata Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że inwestycja ta pozwoli stworzyć "dodatkowe 250 miejsc pracy w samej fabryce i dwa, a nawet trzy razy więcej w przedsiębiorstwach działających w całym łańcuchu produkcji i usług".

Projekt zakłada budowę zintegrowanego kompleksu chemicznego służącego do odwodornienia propanu oraz produkcji polipropylenu. Budowa ma się zakończyć w 2022 r.

Konsorcjum, jak przypomniano, udzieli spółce długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln euro oraz 537,7 mln dol. "BGK pełni rolę głównego współorganizatora finansowania dłużnego i udzieli spółce Grupy Azoty Polyolefins kredytu na 80,1 mln euro oraz 88,3 mln dol." - napisano.

Konsorcjum współfinansujące projekt podpisało umowy kredytowe ze spółką Grupa Azoty Polyolefins, powołanej do realizacji projektu. Do konsorcjum należy kilkanaście polskich i zagranicznych instytucji finansowych: Bank Pekao (koordynator transakcji), Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, mBank, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska. (PAP)

autor: Magdalena Jarco