Enea ma list intencyjny z Iberdrolą ws. potencjalnej inwestycji w farmy offshore



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Enea zawarła z Iberdrola Eólica Marina list intencyjny dotyczący potencjalnej inwestycji Enei w projekty morskich elektrowni wiatrowych rozwijanych w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, podała spółka.

"W związku z zawarciem listu intencyjnego strony rozpoczną na zasadzie wyłączności negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji inwestycji kapitałowej spółki oraz Iberdrola we wskazane projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy i eksploatacji o łącznej mocy do ok. 3,3 GW" - czytamy w komunikacie.

Poziom zaangażowania Enei w projektach morskich elektrowni wiatrowych będzie ustalany na dalszym etapie rozmów, przy czym na moment zawarcia listu intencyjnego strony zakładają mniejszościowy udział spółki, podano również.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony zamierzają opracować dokument term sheet określający główne parametry potencjalnej transakcji.

Spółka wskazuje przy tym, iż realizacja powyższego projektu stanowić będzie istotny etap realizacji celu strategicznego dotyczącego osiągnięcia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku, podsumowano.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.

(ISBnews)