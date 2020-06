ZWZ Master Pharm z 24 czerwca zdecyduje o niewypłacaniu dywidendy i buy-backu



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Master Pharm na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 czerwca 2020 r., zdecydują o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 r., w kwocie 9,63 mln zł, na kapitał zapasowy oraz o upoważnieniu zarządu do nabycia do 4,3 mln akcji własnych za cenę min. 2 zł, wynika z projektów uchwał.

"Nabywanie akcji własnych spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 24 czerwca 2023 roku. Nabywanie akcji własnych spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł za jedną akcję i nie wyższą niż [nie podano] zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Master Pharm odnotował 12,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 10,74 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 9,63 mln zł wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

