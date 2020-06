PKP PLK: remont torów w Warszawie rozpocznie się w "długi weekend"

Źródło: PAP

Od 11 do 13 czerwca między Dworcem Centralnym a Wschodnim zaplanowano remont toru linii dalekobieżnej. Z kolei od 14 czerwca do 26 lipca odbędą się prace na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - poinformowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe we wtorek.