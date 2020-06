Tym samym gabinet Igora Matovicza wykorzystał maksymalny, przewidziany przez prawo czas trwania stanu wyjątkowego, który wprowadził rząd jego poprzednika na stanowisku premiera - Petera Pellegriniego.

Po zniesieniu wielu ograniczeń, związanych z pandemia, przepisy stanu wyjątkowego m.in. zawieszały prawo do strajków w służbie zdrowie i ośrodkach pomocy społecznej. Były także wykorzystywane do wprowadzenia zakazu podróżowania w okresie Świąt Wielkanocnych oraz do wprowadzenia kwarantanny w kilku osadach romskich.

W dodatkowym komunikacie po posiedzeniu gabinetu poinformowano, że po zakończeniu obowiązywania stanu wyjątkowego nadal będą obowiązywać przepisy, związane z nadzwyczajną sytuacją, a dotyczące ochrony zdrowia publicznego, które wprowadzono 11 marca. Na ich podstawie m.in. ograniczone były podróże zagraniczne. Część z tych restrykcji nadal obowiązuje.

Na posiedzeniu rządu zatwierdzono także decyzję o otwarciu granic dla obywateli 16 państw europejskich, które uznano za bezpieczne. Na liście tej nie ma Polski. Słowacy mogą teraz podróżować bez konieczności przedstawiania negatywnych testów na obecność koronawirusa oraz bez obowiązkowej kwarantanny przy powrocie do 19 państw europejskich.

Na Słowacji od wybuchu pandemii potwierdzono zakażenie u 1533 osób. Wyleczono 1404 osoby, a 28 chorych zmarło.

Piotr Górecki (PAP)