Źródło: PAP

Koronawirus. Włochy. We Włoszech. COVID-19źródło: ShutterStock

Jeśli dojdzie do drugiej fali epidemii koronawirusa, to nie będzie ona tak silna, jak pierwsza - uważa szef włoskiej Rady Służby Zdrowia profesor Franco Locatelli. W telewizji RAI w czwartek ocenił, że nie można na razie powiedzieć, czy dojdzie do drugiej fali.