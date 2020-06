Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.

Emilewicz powiedziała w sobotę na konferencji prasowej w Poznaniu, że decyzja o otwarciu granic, to dobra wiadomość dla branży turystycznej, "która w zakresie przewozów autokarowych jest jedną z największych w Europie". Zapewniła przy tym, że z przedstawicielami tej branży jest w stałym kontakcie.

"Musimy dopracować te elementy, na które branża jeszcze czeka. Np. w przypadku czarterów wymogi związane z możliwością zapełnienia tylko połowy samolotu są ekonomicznie bardzo trudne do udźwignięcia. Już złożyłam wniosek do Głównego Inspektora Sanitarnego, aby te wymogi nie były konieczne" – powiedziała Emilewicz.

Jak dodała, w zakresie turystyki krajowej, branża czeka na bon turystyczny. "Zakładając, że ustawa trafi do Sejmu na najbliższe posiedzenie, a Senat zechce się nią zająć w szybszym tempie (...), mamy nadzieję, że pierwsze płatności, którymi będą mogli się posłużyć beneficjenci, będzie można wykonywać na koniec lipca" - powiedziała wicepremier.

Emilewicz przypomniała, że to branża turystyczna jako jedna z pierwszych odczuła skutki Covid-19. "Od razu, w pierwszej tarczy antykryzysowej, przygotowaliśmy rozwiązania, które uchroniły setki firm od bankructwa. To chociażby rozwiązanie, dzięki któremu zwrot kosztów rezerwacyjnych został przesunięty o 180 dni. Wiemy, że te wrześniowe zwroty także będą wyzwaniem, staramy się dostarczyć takie rozwiązania, by nie było to gwałtowne obciążenie dla firm turystycznych" - powiedziała.

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował na konferencji, że w związku z otwarciem granic w sobotę nie odnotowano jakichkolwiek turbulencji na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. "Słowacja zniosła w sobotę kontrole graniczne, ale z przyczyn technicznych nie dostosowała jeszcze systemu tak, żeby było możliwe zniesienie wymogu kwarantanny i wymogu wcześniejszego zgłoszenia chęci wjazdu" - powiedział.

Dodał, że resort jest w stałym kontakcie ze stroną słowacką i że liczy na rozwiązanie problemu w ciągu najbliższych dni.

"Czechy co do zasady zniosły również kontrole graniczne, natomiast pozostawiły sobie prawo do zachowania obecnych warunków w zakresie wymogu testu specjalnego na obecność koronawirusa na granicy w regionie śląsko-morawskim. Jesteśmy w kontakcie ze stroną czeską, liczymy, że to jest kwestia czasowa, związana z sytuacją na Śląsku" – podał Szynkowski vel Sęk.

Pytany o sytuację dotyczącą możliwości letnich podróży do innych krajów, wiceszef MSZ przypomniał, że w te wakacje rekomendowane jest korzystanie z turystyki krajowej.

"Rozmawiamy z wieloma krajami, również w zakresie potencjalnego przywrócenia połączeń lotniczych, natomiast dzisiaj na całym świecie nie ma kraju w pełni bezpiecznego w kwestii koronawirusa; każdy wyjazd wiąże się z większym lub mniejszym ryzykiem" – podkreślił.

Szynkowski vel Sęk dodał przy tym, że należy się spodziewać stopniowego luzowania obostrzeń w krajach, do których dotąd Polacy najchętniej udawali się na wypoczynek. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny