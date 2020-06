mBank BM prognozuje 276 mln zł zysku EBITDA Boryszewa w 2020 r.



Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - mBank Biuro Maklerskie prognozuje dla Boryszewa 276 mln zł wyniku EBITDA w 2020 r. wobec 414 mln zł w 2019 r., wynika z komentarza. Analitycy oczekują, że na koniec roku wskaźnik dług netto do EBITDA wzrośnie do 5,1x, a grupa już w I poł. br. złamie kowenanty bankowe.

"Po słabszych od oczekiwań wynikach za IV kw. 2019 (oczyszczona EBITDA -50% vs. oczekiwania, -150 mln zł straty netto) aktualizujemy w dół nasze całoroczne prognozy dla Grupy Boryszew (EBITDA -13% vs. dotychczasowe prognozy) ze względu na słabsze niż dotychczas zakładaliśmy wyniki w segmentach Automotive i Metali. Oczekujemy, że na koniec roku dług netto do EBITDA wzrośnie do 5,1x, a grupa już w I poł. 2020 złamie kowenanty bankowe. Ratunkiem dla tego scenariusza mogłaby być sprzedaż aktywów Huty Aluminium Konin, ale zważając na 10% r/r spadek EBITDA potencjalnego kupca (Granges) w I kw. 2020 i wzrost jego relacji długu netto do EBITDA do 2,8x, możliwe, że zainteresowanie przejęciem HAK zmaleje" - napisali analitycy w komentarzu specjalnym.

"Według naszych szacunków, jeśli dynamika spadku wyników Granges w kolejnych kwartałach będzie zbliżona jak w I kw. 2020, to w całym roku dług netto po przejęciu HAK wzrośnie do 4,0x. Naszym zdaniem w obliczu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego ryzyka wokół sprzedaży HAK narastają, czego efektem będzie utrzymujące się wysokie zadłużenie Boryszewa, możliwa sprzedaż niektórych aktywów oraz ratunkowa emisja akcji" - czytamy także.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)