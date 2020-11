Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - Główne cele operacyjne dla segmentu Rafineria grupy kapitałowej Orlen zakładają moc rafineryjną na kluczowych rynkach w wysokości ok. 45 mln t/rok, możliwości produkcyjne biopaliw ok. 2 mln t oraz redukcję emisji CO2 w rafinerii o 20%, przy celach finansowych segmentu ok. 7 mld zł EBITDA w 2030 r. i 2,4 mld zł wydatków inwestycyjnych średniorocznie w latach 2021-2030, podała spółka prezentując nową strategię.

W segmencie Petrochemia cele operacyjne to udział produktów specjalistycznych w portfelu ok. 25%, moce recyklingu plastików ok. 0,3-0,4 mln t przy ok. 7 mld zł EBITDA w 2030 r. i 4,4 mld zł wydatków inwestycyjnych średniorocznie, czytamy w komunikacie.

W segmencie Energetyka założono moc w OZE w wysokości ponad 2,5 GW i moc w źródłach gazowych ok. 2 GW. Cele finansowe to ok. 7 mld zł EBITDA i 4,7 mld zł nakładów inwestycyjnych.

W segmencie Detal liczba stacji paliw na rynkach w Europie Środkowej ma wynieść ponad 3 500 na 7 rynkach, a liczba stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych >1000. Założono wzrost masy marży pozapaliwowej o min. 50% w stosunku do 2019 roku i udział stacji zagranicznych w całkowitej liczbie stacji >45%. Cele finansowe to ok. 5 mld zł EBITDA, nakłady 1,1 mld zł średniorocznie.

Wreszcie, w segmencie Wydobycie przewidziano pokrycie własnego zapotrzebowania na gaz ok. 20% i dzienne wydobycie węglowodorów >50 tys. boe/d. EBITDA ma wynieść ok. 1 mld zł w 2030 r., nakłady 0,9 mld zł rocznie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)