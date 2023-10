Novaturas Group miał przychody w wysokości 24,1 mln euro we wrześniu w porównaniu do ok. 24 mln euro rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Firma obsłużyła ponad 29 tys. klientów wobec 32 tys. września ubiegłego roku.

W okresie od stycznia do września odnotowano 164 mln przychodów, tj. o 7% więcej r/r. Obsłużono 210 tys. klientów, w porównaniu do około 216 tys. w tym samym okresie ub.r., podano

"W sierpniu jako pierwsi uruchomiliśmy sprzedaż na przyszłoroczne lato w Turcji, a we wrześniu uruchomiliśmy pełny program 19 kierunków. Ten wczesny start daje nam przewagę konkurencyjną, a szacujemy, że baza klientów w całej grupie na przyszłe lato to zapełnione ok. 50 samolotów. Chęć podróżnych do planowania wakacji z wyprzedzeniem rośnie, więc na to reagujemy i w tym roku wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, aby wystartować we wrześniu - w zeszłym roku sprzedaż wczesnych rezerwacji na wszystkie letnie kierunki rozpoczęła się prawie miesiąc później. Klienci otrzymują solidny pakiet dodatkowych usług w ramach przedsprzedaży, co pomaga firmie zapewnić stabilność finansową i wyższy współczynnik zapełnienia" - powiedział dyrektor generalny Novaturas Group Vitalij Rakovski, cytowany w komunikacie.

Turcja, Czarnogóra i greckie wyspy to jedne z najlepiej sprzedających się destynacji na przyszłoroczne lato. Ponadto podróżni są również zainteresowani Cyprem, nowo wprowadzonym do programu wakacyjnego firmy na 2024 rok, podano także.

Spółka oceniła też, że obecnie około 70% sprzedaży odbywa się za pośrednictwem agencji, dlatego stale wzmacnia relacje z nimi.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

