Novaturas podwyższył prognozę zysku netto na ten rok do 4-6 mln euro z 2-4 mln euro oczekiwanych w maju (i wobec 1-3 mln euro prognozowanych pierwotnie) oraz zysku EBITDA do 6-8 mln euro z odpowiednio 4-6 mln euro zakładanych w maju (i 3-5 mln euro prognozowanych pierwotnie), poinformował CEO Vitalij Rakovski.

"Dobrze przemyślany i sprawdzony program destynacji, skupienie się na jakości i punktualności lotów oraz strategicznie zaplanowana sprzedaż na przyszłe lato i zimę przyczyniły się do stabilności finansowej Grupy. Pozwoliło nam to zrewidować naszą prognozę na 2023 r. w kierunku pozytywnego wyniku, co uczyniliśmy już po pierwszym kwartale. Dostosowujemy prognozę EBITDA z 3-5 mln euro na początku roku do 6-8 mln euro, a prognozę zysku netto do 4-6 mln euro zamiast 1-3 mln euro" - powiedział Rakovski, cytowany w raporcie kwartalnym.

W I poł. 2023 r. spółka miała 4,74 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,66 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 102,54 mln euro w porównaniu z 91,65 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,83 mln euro wobec 0,75 mln euro straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)