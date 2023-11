Novaturas Group odnotował w październiku przychody w wysokości 24,9 mln euro, w porównaniu do około 25 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku, podała spółka, prezentując wstępne dane. Firma obsłużyła ponad 30 tys. klientów, w porównaniu do około 31 tys. w ubiegłym roku.

Łączne przychody odnotowane w okresie od stycznia do października wyniosły 191,7 mln euro, czyli o 7,7% więcej niż w tym samym okresie w 2022 roku. Liczba obsługiwanych klientów wyniosła 240 tys. w porównaniu do około 248 tys. w tym samym okresie ubiegłego roku, podano.

"Natychmiast zareagowaliśmy na początek wydarzeń w Izraelu i podjęliśmy decyzje o zmianie naszej oferty lotów. Biorąc pod uwagę okoliczności i spadek popytu, w tym roku nie będziemy obsługiwać lotów do Jordanii, ale ich uruchomienie planowane jest na marzec przyszłego roku. Zapewniliśmy klientom elastyczność w wyborze alternatywnej opcji podróży. Ponadto zoptymalizowaliśmy program lotów do Egiptu i zmniejszyliśmy liczbę lotów w całej grupie, zarządzając w ten sposób ryzykiem zmienności popytu. Niemniej jednak należy zauważyć, że zachowaliśmy zarówno Szarm el-Szejk, jak i Hurghadę, po dokonaniu oceny potrzeb naszych klientów, podczas gdy nasi konkurenci anulowali niektóre ze swoich ofert kurortów. Zmieniając program lotów, ponownie zapewniliśmy naszym klientom elastyczność w zakresie zmiany dat podróży lub innych warunków. Cieszymy się, że klienci nam ufają i znaczna część z nich pozostała lojalna - po zmianie programu utrzymaliśmy około 60% naszych klientów na Łotwie i w Estonii. Na Litwie do tej pory zapewniliśmy, że wszyscy podróżni podróżują do Egiptu zgodnie z planem, a ponadto dostosowujemy program w odpowiedzi na zapotrzebowanie" - powiedział dyrektor generalny Novaturas Group Vitalij Rakovski, cytowany w komunikacie.

Ze względu na zmiany w programach Egiptu i Jordanii liczba miejsc na lotach całej grupy została zmniejszona o około 9 tys. do końca roku, ale stanowi to tylko około 3% pojemności całego rocznego programu firmy.

Trzy najpopularniejsze kierunki w sezonie letnim oferowane przez firmę w 2023 r. pozostały takie same jak w ubiegłym roku: Turcja, Grecja i Czarnogóra, podkreślono.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)