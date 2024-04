Pomoc USA dla Ukrainy

Reklama

Izba Reprezentantów przegłosowała w sobotę pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości niemal 61 mld dolarów. Projekt poparła zdecydowana większość kongresmenów obydwu partii, stosunkiem głosów 311-112. Za ustawą zagłosowali wszyscy Demokraci i mniejszość Republikanów (101 z 213).

Wynik głosowania skomentował dla PAP kierownik Zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.

Reklama

Przełom

"To ważne wydarzenie. Brak tego pakietu dosyć poważnie utrudniał sytuację Ukrainie" - powiedział ekspert. Zaznaczył, że przegłosowanie przez Izbę Reprezentantów jest dopiero częścią procesu, ale to była najtrudniejsza część. "Ponieważ to w Izbie Reprezentantów radykalni republikanie blokowali do tej pory, przegłosowanie tego pakietu" - dodał. Wskazał, że można się spodziewać, że Senat wkrótce pakiet przyjmie, a prezydent z pewnością go podpisze.

Menkiszak podkreślił, że wynik głosowania to przełom w sytuacji, która trwa od wielu miesięcy i która groziła bardzo poważnymi konsekwencjami, jeśli chodzi o sytuację na froncie ukraińskim.

"Strona ukraińska już od dłuższego czasu racjonuje amunicję, której zasoby pochodzą głównie, w tym momencie, z zapasów i ze środków finansowych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Przyjęcie tego pakietu oznacza, tak jak zapowiedziała to administracja amerykańska, że po zakończeniu procedury dojdzie do natychmiastowego uruchomienia pomocy, co uzupełni braki, jakie są po stronie ukraińskiej" - zaznaczył.

Podkreślił, że to pozwoli Ukrainie przynajmniej przez najbliższe półtora roku nie martwić się o możliwości sfinansowania dostaw broni i amunicji. "Może też pozwolić po pierwsze na to, żeby wytrzymać narastającą presję rosyjską na froncie, a także obronić się w sytuacji ewentualnej, spodziewanej, letniej ofensywy sił rosyjskich" - dodał.

"A w najbardziej optymistycznym wariancie być może nawet w kolejnym roku, przejść do działań kontrofensywnych na froncie ukraińskim" - zaznaczył ekspert.

Przekazał, że jest to sytuacja przełomowa. "Udział Stanów Zjednoczonych w pomocy dla Ukrainy jest znaczący" - podkreślił. Wyjaśnił, że wynosi ona połowę całej zachodniej pomocy dla Ukrainy. "A ta stanowi, jeśli chodzi np. o podtrzymanie funkcjonowania budżetu ukraińskiego, połowę jego wydatków" - dodał.

Zła wiadomość dla Rosji

Zaznaczył, że dzięki uruchomieniu tego pakietu, przede wszystkim będzie możliwa pomoc wojskowa, dostawy uzbrojenia i amunicji, ale także są tam również elementy wsparcia finansowego. "To również bardzo potrzebne dla ukraińskiego budżetu, dla podtrzymania dostępności finansowej i umożliwienia państwu normalnego funkcjonowania" - przekazał.

"To bardzo dobra wiadomość dla Ukrainy, dobra wiadomość dla nas, dla zachodu. A jest to zła wiadomość dla Rosji. Wypada się z tego cieszyć" - podsumował Menkiszak.

Przegłosowana w sobotę ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu. Jak oznajmił w rozmowie z PAP przedstawiciel Demokratów w Kongresie, przyjęcie ustawy spodziewane jest we wtorek, jednak wszystko będzie zależało od proceduralnych ustaleń między partiami w Senacie. (PAP)

autor: Marta Stańczyk