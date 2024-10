Demografia i urbanizacja województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie rozciąga się na terenie 35,6 tys. km kw. - podobnym obszarze, jaki zajmuje cała Holandia. Na terenie woj. mazowieckiego znajduje się 95 miast, o 12 więcej niż w 1999 r., oraz 8501 miejscowości - o 637 mniej.

Obecnie mieszka tu ponad 5,5 mln osób, to o 444 tys. więcej niż w momencie powstania województwa. "Przybyło mniej więcej tylu mieszkańców, ilu liczy obecnie Gdańsk. Prawie dwie trzecie populacji mieszka w miastach" – zauważył rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Marcin Kałuski.

Starzenie się populacji Mazowsza

Z danych Urzędu Statystycznego (US) w Warszawie wynika, że ludność województwa się starzeje. Od 1999 r. mediana wieku ludności wzrosła prawie o 5 lat. W 2022 r. średnia wieku kobiet wynosiła 42,8 lat, a mężczyzn 39,8.

Mieszkańcy woj. mazowieckiego żyją dłużej. Przeciętne trwanie życia mężczyzn to obecnie 73,8 roku, natomiast kobiet - 81,5 lat.

Zmiany demograficzne i migracyjne

Współczynnik dzietności w woj. mazowieckim w 2022 r. wyniósł 1,33. Mieszkanki Mazowsza na ogół rodzą dzieci jeszcze przed trzydziestką; średni wiek kobiety, która po raz pierwszy została matką, to 29,7 lat.

Od początku istnienia województwa z tytułu ruchu naturalnego (urodzenia i zgony) ubyło 24,5 tys. osób, mimo to liczba mieszkańców wzrosła dzięki migracjom. Od 1999 r. napłynęło 1 mln 660 tys. osób, a odpłynęło 1 mln 350 tys., czyli o ponad 313 tys. osób więcej przyjechało niż opuściło teren województwa.

Poprawa warunków mieszkaniowych

Z danych wynika, że mieszkańcom woj. mazowieckiego coraz lepiej się żyje - od 2002 r. przybyło ponad 680 tys. mieszkań, a ich powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca zwiększyła się o ponad 10 m kw. Więcej mieszkańców województwa korzysta z wodociągów i komunikacji; w łazienkę wyposażonych jest 93,8 proc. wszystkich mieszkań, a w centralne ogrzewanie - 88,4 proc.

Wzrost zanotowano też w przypadku posiadania komputerów osobistych - odsetek gospodarstw mających go na wyposażeniu zwiększył się o 64 p.p.; 95,9 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, a 87,6 proc. korzysta z niego co najmniej raz w tygodniu.

Infrastruktura drogowa i transport

Przybyło też prawie 13 tys. km dróg publicznych o twardej nawierzchni, w tym ponad 450 km tras ekspresowych. Powstały ponad 82 km autostrad. Na terenie województwa zarejestrowanych jest ponad 4,2 mln samochodów osobowych, czyli 16 proc. ogółu zarejestrowanych w Polsce. Niemal o 30 p.p. wzrósł odsetek gospodarstw domowych dysponujących samochodem osobowym.

Mieszkańcy Mazowieckiego mają do dyspozycji ponad 2800 km dróg dla rowerów. W 2011 r. było ich 756 km, co oznacza niemal czterokrotny wzrost. W ciągu minionego ćwierćwiecza zmniejszyła się o 56 km łączna długość eksploatowanych linii kolejowych.

Wzrost świadomości ekologicznej

Urząd Statystyczny podkreśla, że w ostatnich latach wśród mieszkańców Mazowsza wzrósł poziom świadomości ekologicznej i troska o środowisko naturalne W 2003 r. odpady zebrane selektywnie stanowiły 1,5 proc. ogółu zebranych, a w 2022 r. - ponad 38 proc.

Jest więcej lasów, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych. "Powierzchnia lasów w województwie wynosi 831 tys. ha, jest ponad 16 razy większa od powierzchni Warszawy" – zauważył Kałuski.

Rozwój kulturalny Mazowsza

Większe jest też zainteresowanie kulturą. Od 1999 r. przybyło siedem kin stałych i 48 muzeów. Chociaż zlikwidowano 460 placówek bibliotecznych, to liczba czytelników wzrosła do 839 tys.

Gospodarka i wynagrodzenia

Przeciętne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej brutto wynosi obecnie 118, co oznacza spadek o 11,7 p.p. Wstępne szacunki wskazują, że produkt krajowy brutto Mazowsza według parytetu siły nabywczej jest o 25 proc. wyższy od średniej unijnej; w 2000 r. był o 26 proc. niższy niż średnio w UE.

Wzrost liczby cudzoziemców na Mazowszu

Województwo mazowieckie zyskuje popularność wśród cudzoziemców. Od 2014 r. o ponad 15 tys. wzrosła liczba cudzoziemców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W latach 2012–22 w turystycznych obiektach noclegowych turystom zagranicznym udzielono niemal 25,5 mln noclegów.

W roku akademickich 2010/2011 w woj. mazowieckim studiowało 6,2 tys. cudzoziemców, a 12 lat później było ich 32,4 tys.

Pierwszy w historii budżet województwa wynosił 373 mln zł po stronie dochodów i 367 mln zł po stronie wydatków. W 2022 r. było to po około 4,5 mld zł. Wydatki inwestycyjne wzrosły do ponad 1,1 mld zł. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka