Propozycje europejskiego kontyngentu sił pokojowych na Ukrainie

Szef rosyjskiej dyplomacji skomentował pomysły europejskich przywódców, którzy zaproponowali wysłanie europejskiego kontyngentu sił pokojowych do Ukrainy po osiągnięciu przez walczące strony pewnego rodzaju porozumienia o zawieszeniu broni. Uznał w swojej dzisiejszej wypowiedzi, że taki krok doprowadzi do wojny z Rosją.

Ławrow o potencjalnym użyciu broni jądrowej przez Francję

Podczas swojego wystąpienia Ławrow ocenił jako zagrożenie dla Rosji oświadczenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że Paryż rozważa objęcie europejskich państw NATO ochroną w postaci francuskiego arsenału nuklearnego. "Jeśli (Francja) uzna nas za zagrożenie, zgodzi się na spotkanie szefów sztabów generalnych krajów europejskich i Wielkiej Brytanii, uzna za konieczne użycie broni nuklearnej, (a także) przygotuje się do użycia broni jądrowej przeciwko Rosji, to jest to, oczywiście, zagrożenie" – powiedział Ławrow. (PAP)

mzb/ szm/