Czternasta emerytura wypłacana jeszcze przed weekendem

Zgodnie z treścią komunikatu, który pojawił się na stronie ZUS, instytucja kontynuuje wypłaty "czternastek" i jeszcze przed weekendem wielu emerytów może spodziewać się dodatkowych środków na swoich kontach. Przelew na konto lub przekaz pocztowy w najbliższym czasie ma otrzymać 1,136 miliona emerytów i rencistów, a łączna kwota tej transzy opiewa na 1,6 miliona złotych.

ZUS poinformował, że opisywana powyżej transza wypłat kierowana jest do tych, którzy termin płatności głównego świadczenia ustalili na 6 dzień miesiąca. Z racji tego, iż w tym roku akurat ten dzień to sobota, tak świadczenia zostaną wypłacone do piątku, 5 września 2025 roku.

Warto także podkreślić, że we wrześniu 2025 roku "czternastka" trafi nie tylko do emerytów, ale także do tych, którzy otrzymali prawo do świadczeń m.in. z tytułu: niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej czy rodzinnego świadczenia uzupełniającego.

Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku?

Przy okazji tego komunikatu ZUS postanowił przypomnieć, że wysokość "czternastki" w 2025 roku została zwaloryzowana i wynosi 1878,91 zł brutto. Jest to dokładnie 98 więcej niż rok temu. Kwota czternastej emerytury jest uzależniona od wysokości najniższej kwocie emerytury na dany rok.

Jednocześnie nie każdy emeryt i rencista ma prawo do uzyskania pełnego świadczenia, bo obowiązują w tym przypadku bardzo konkretne progi. Na całą wysokość "czternastki" mogą liczyć te osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. W przypadku, gdy wypłacane środki przekraczają tą kwotę dochodzi do pomniejszenia wypłaty.

W takim przypadku ZUS zastosuje mechanizm "złotówka za złotówkę", czyli proporcjonalne obniżenie świadczenia o kwotę przekroczenia wymienionego wcześniej progu 2900 zł. Jest w tym wszystkim jednak jedno bardzo poważne zastrzeżenie - wypłaty świadczeń nie będą realizowane w przypadku, gdy jego wysokość nie przekracza 50 zł brutto. Żeby łatwiej byłoby to zrozumieć, do wypłaty czternastych emerytur nie kwalifikują się ci, którzy miesięcznie otrzymują 4728,91 zł.