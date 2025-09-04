Czternasta emerytura wypłacana jeszcze przed weekendem

Zgodnie z treścią komunikatu, który pojawił się na stronie ZUS, instytucja kontynuuje wypłaty "czternastek" i jeszcze przed weekendem wielu emerytów może spodziewać się dodatkowych środków na swoich kontach. Przelew na konto lub przekaz pocztowy w najbliższym czasie ma otrzymać 1,136 miliona emerytów i rencistów, a łączna kwota tej transzy opiewa na 1,6 miliona złotych.

ZUS poinformował, że opisywana powyżej transza wypłat kierowana jest do tych, którzy termin płatności głównego świadczenia ustalili na 6 dzień miesiąca. Z racji tego, iż w tym roku akurat ten dzień to sobota, tak świadczenia zostaną wypłacone do piątku, 5 września 2025 roku.

Nowe uprawnienia ZUS. Nie tylko będzie więcej kontroli, ale będą też bardziej skuteczne dzięki przyznanym kontrolerom narzędziom
Warto także podkreślić, że we wrześniu 2025 roku "czternastka" trafi nie tylko do emerytów, ale także do tych, którzy otrzymali prawo do świadczeń m.in. z tytułu: niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej czy rodzinnego świadczenia uzupełniającego.

Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku?

Przy okazji tego komunikatu ZUS postanowił przypomnieć, że wysokość "czternastki" w 2025 roku została zwaloryzowana i wynosi 1878,91 zł brutto. Jest to dokładnie 98 więcej niż rok temu. Kwota czternastej emerytury jest uzależniona od wysokości najniższej kwocie emerytury na dany rok.

Jednocześnie nie każdy emeryt i rencista ma prawo do uzyskania pełnego świadczenia, bo obowiązują w tym przypadku bardzo konkretne progi. Na całą wysokość "czternastki" mogą liczyć te osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. W przypadku, gdy wypłacane środki przekraczają tą kwotę dochodzi do pomniejszenia wypłaty.

To już pewne: emerytury groszowe do likwidacji: co z nimi dalej będzie, jakie plany wobec wypłat z ZUS dla seniorów ma rząd

W takim przypadku ZUS zastosuje mechanizm "złotówka za złotówkę", czyli proporcjonalne obniżenie świadczenia o kwotę przekroczenia wymienionego wcześniej progu 2900 zł. Jest w tym wszystkim jednak jedno bardzo poważne zastrzeżenie - wypłaty świadczeń nie będą realizowane w przypadku, gdy jego wysokość nie przekracza 50 zł brutto. Żeby łatwiej byłoby to zrozumieć, do wypłaty czternastych emerytur nie kwalifikują się ci, którzy miesięcznie otrzymują 4728,91 zł.