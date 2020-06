Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - MedApp zawarł umowę wykorzystania systemu CarnaLife Holo do planowania zabiegów i edukacji pacjentów ze spółką NEO Hospital ONE, będącej właścicielem "Szpitala na Klinach" w Krakowie, podała spółka.

Szpital będzie wykorzystywał system CarnaLife Holo do zabiegów ginekologicznych i onkologicznych oraz skomplikowanych zabiegów guzów wątroby (z wykorzystaniem sprzętu Nano Knife), poinformowano.

"Dzięki wykorzystaniu systemu CarnaLife Holo lekarze szpitala będą mogli jeszcze przed zabiegiem przedstawić pacjentom szczegóły procedury medycznej w formie obrazu holograficznego 3D. System CarnaLife Holo będzie również wykorzystywany do wsparcia planowania zabiegów, tak aby optymalnie zaplanować ich wykonanie" - czytamy w komunikacie.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)