"Zarząd spółki CI Games S.A. zawiadamia, o podjęciu dziś decyzji o podaniu do publicznej wiadomości informacji o premierze. gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2', która powstanie z wykorzystaniem silnika CryEngine i zostanie wydana w IV kwartale 2020 roku, jednocześnie na następujących platformach: PC, PS4, Xbox One" - czytamy w komunikacie.



Gra "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" będzie również kompatybilna z nowymi konsolami Sony i Microsoft, w momencie ich pojawienia się na rynku, podano także.



Spółka zastrzegła, że dokładna data premiery "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



(ISBnews)